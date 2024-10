Meloni: "Siamo la patria di Enrico Fermi, convinta che nucleare sia grande prospettiva"

Giorgia Meloni apre al ritorno all'energia nucleare per l'Italia e lo fa in occasione del decennale dell'Associazione italiana pressure equipment (Aipe). "Abbiamo bisogno di tutte le tecnologie utili alla transizione energetica. Non mi riferisco solo alle rinnovabili, ma anche al gas, ai biocarburanti, all'idrogeno, alla cattura dell'anidride carbonica. Senza dimenticare, infine, la grande prospettiva che arriva dalla possibilità di produrre, in un futuro non troppo lontano, energia dal nucleare da fusione". "L'Italia - sottolinea - è la Patria di Enrico Fermi, e su questo fronte non è seconda a nessuno. É un obiettivo nel quale possiamo e dobbiamo credere".