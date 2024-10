Meloni: "Centralità Ue non scontata, basta seguire le rotte tracciate dagli altri"

"Le recenti elezioni europee" hanno rappresentato "un punto di non ritorno con un'indicazione chiara da seguire: l'Ue di domani non può essere quella di ieri e di oggi, deve cambiare e ripensare priorità, approccio, postura, ripensare il suo ruolo nella storia", ha ribadito il presidente del Consiglio, sottolineando come si debba decidere "quale futuro intendiamo costruire per l'Europa non solo come istituzione ma come autorità politica e come attore imprescindibile sulla scena globale".