Meloni a Schlein: "Libertà limitata sempre e solo dalla sinistra"

Giorgia Meloni è intervenuta a proposito delle parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha dichiarato "dopo un anno e mezzo al governo, il premier sta cancellando la libertà delle persone".

"È un'accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere la gente in casa nella pandemia ma chiedo a Schlein quali sono le libertà cancellate da questo governo. Le nostre sono battaglie di libertà", ha affermato Meloni per poi aggiungere: "Ci dica di cosa parla ma ci dica qualcosa di concreto perché la libertà è stata sempre limitata solo dalla sinistra e il punto è che i cittadini lo hanno capito".