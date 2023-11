Meloni riunisce il comitato Cybersecuirity: con i conflitti più attacchi

Giorgia Meloni ha riunito il comitato interministeriale per la cybersicurezza e, in una nota, Palazzo Chigi, sottolinea: "Si è valutato l'attuale stato di sicurezza cibernetica alla luce dei conflitti in Ucraina e Medioriente, a seguito dei quali si è registrato un incremento degli attacchi informatici e dell'attivismo hacker" anche "verso siti istituzionali".

I lavoratori del comitato cybersicurezza hanno "messo a fuoco e precisato le misure di salvaguardia digitali necessarie per assicurare la migliore protezione nell'attuale contesto delle infrastrutture critiche ed essenziali dell'Italia".