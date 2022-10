Meloni: non cedere al ricatto di Putin, no a baratto su Ucraina

Per Giorgia Meloni "sbaglia chi crede che sia possibile barattare la libertà dell'Ucraina con la nostra libertà.

Cedere al ricatto di Putin non risolverebbe il problema". Lo ha detto la premier nell'intervento per chiedere la fiducia al suo governo alla Camera. "L'Italia continuerà a essere partner affidabile della Nato e a dare sostegno al valoroso popolo ucraino, non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di annessione, ma anche perché è il modo migliore per difendere il nostro interesse nazionale", ha aggiunto.