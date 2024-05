Meloni: "Su redditometro pronti a cambiamenti se necessari" | "Con noi mai nessun Grande fratello fiscale" 

Tgcom24

"L'attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal viceministro dell'Economia Leo, è fino a ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare la grande evasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione, sempre dalla parte dei cittadini", ha scritto ancora il presidente del Consiglio.