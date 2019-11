Meloni: "Parteciperemo volentieri alla manifestazione per Liliana Segre"

"Se è una manifestazione aperta a tutti, parteciperemo volentieri". Lo ha detto Giorgia Meloni, rispondendo a chi le chiedeva se anche Fratelli d'Italia il 10 dicembre sarà a Milano alla manifestazione in solidarietà di Liliana Segre. "Come abbiamo già ribadito in tutti i modi immaginabili - ha aggiunto la leader di FdI - siamo a fianco della senatrice Segre. Sul tema della lotta all'antisemitismo chiaramente noi siamo in prima fila e anzi".