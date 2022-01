Meloni: "Non voteremo Mattarella, noi gli unici a non cambiare idea"

Ansa

"Noi non voteremo il Mattarella bis". Lo annuncia Giorgia Meloni poco prima dell'ottava votazione e spiega: "E' un'anomalia istituzionale, quella della rielezione al Quirinale, lasciata aperta dalla Costituzione solo per un'emergenza reale. E al settimo scrutinio, come extrema ratio. Noi voteremo Nordio perché siamo gli unici a non cambiare idea. Non mi raccontino che hanno vinto tutti: a inizio settimana nessuno voleva il Mattarella bis". E sul centrodestra: "Mi pare che non esista, credo che bisognerà ricominciare tutto da capo".