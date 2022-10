Giorgia Meloni: no ad ingerenze dall'estero, Parigi smentisca il ministro Boone

Meloni sottolinea che in questo modo si sta "replicando lo scivolone" già fatto qualche giorno fa dal primo ministro francese

Elisabeth Borne

"Rispetteremo la scelta democratica degli italiani

. Il giorno dopo le elezioni, citando in particolare il diritto all’aborto, Parigi sembrava aver intenzione di porre sotto osservazione "il rispetto dei diritti e delle libertà". Anche se prima, Boone aveva premesso:. L’Europa deve rimanere unita, in particolare nell’affrontare la guerra che la Russia ha dichiarato in Ucraina, con le sanzioni che abbiamo adottato. Su questo punto, Meloni ha espresso chiaramente il suo sostegno a ciò che l’Europa sta facendo. Dopodiché è chiaro che abbiamo delle divergenze".