Governo, Meloni al Niaf: con Usa valori comuni e alleanza incrollabile

Da Giorgia Meloni e dal suo governo arrivano il saluto e la vicinanza agli Usa.

"Sento il grande onore e la responsabilità di essere la prima donna a guidare l'Italia. Nel mio compito seguirò le orme delle tante grandi donne italiane che hanno aperto la strada a me e alle generazioni a venire", ha detto il presidente del Consiglio, nel videomessaggio inviato in occasione dell'anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). "Gli italiani che hanno attraversato l'Atlantico negli ultimi due secoli hanno fortemente contribuito allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti, come ha riconosciuto il presidente Biden nella sua proclamazione del Columbus Day".