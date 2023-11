Giorgia Meloni: "La mafia è meno visibile, ma continua a fare affari" | "In Europa ho smentito i pronostici"

Anzi, sottolinea il premier, "è un momento in cui abbiamo molti investimenti, il Pnrr, bisogna essere estremamente fermi. Usano le nuove tecnologie, usano qualsiasi cosa. Bisogna essere veloci e mettersi continuamente in discussione". Commentando la scelta di Politico di indicarla come leader più influente d'Europa , ha detto: "Ho banalmente smentito i pronostici, lavorando e dimostrando che puoi essere credibile e rispettato se dici quello che pensi e che gli altri non hanno il coraggio di dire".

Secondo Giorgia Meloni , il fatto che la mafia "oggi sia meno visibile negli attentati, non vuol dire che non continui a fare i propri affari".

Tgcom24

"Mi si guardava come se fossi un marziano, un mostro, un impresentabile, una persona con cui non si potesse avere a che fare", ha proseguito Meloni. "Dopo un anno tutti hanno imparato a conoscermi: sono una persona pragmatica, che dice le cose in faccia, che cerca di risolvere i problemi, che quando dice sì è sì e quando deve dire no, dice no. Le persone ti rispettano di più di quelli che in privato ti sorridevano sempre e poi cercavano di fregarti. Si diceva che l'Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale, che l'economia sarebbe crollata, perso i soldi del Pnrr... invece...".

Leggi Anche Giorgia Meloni è il leader più concreto in Ue: il premier promosso a pieni voti dalla testata giornalistica Politico

Leggi Anche Pnrr, via libera della Commissione Ue al pagamento della quarta rata