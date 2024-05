Meloni: "Il governo in prima linea contro l'omotransfobia"

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dichiarato che "è nostro compito tenere alta L'attenzione della comunità internazionale sulle persecuzioni e sugli abusi che in molte nazioni del mondo, vengono ancora perpetrati in base all'orientamento sessuale".

Parole che riprendono quanto affermato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Discriminazioni e violenze inaccettabili, che ledono la dignità delle persone e sulle quali i riflettori non devono mai spegnersi. Anche su questo fronte, il governo è, e sarà, sempre in prima linea", ha aggiunto il premier.