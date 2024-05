Meloni al Festival dell'Economia di Trento: "Sul premierato o la va o la spacca, non sono qui a scaldare la sedia"

Giorgia Meloni è intervenuta al Festival dell'Economia di Trento su diversi temi, incluso il premierato.

"È una riforma necessaria, ma c'è anche un lato personale: non sono il tipo di persona che riesce a ripagare con la vanità le rinunce che deve fare per ricoprire questo incarico", ha detto il presidente del Consiglio. "O la va o la spacca, nessuno mi chieda di scaldare la sedia e stare qui a sopravvivere perché non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico", ha aggiunto.