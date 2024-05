Meloni: "Il mio obiettivo è confermare il consenso delle politiche" | "Le provocazioni di piazza fatte per dire che il governo è autoritario"

Meloni: "Al governo per gli italiani, questa vita non mi appassiona"

"Non credo che non moltissimi partiti di governo siano arrivati a un anno e mezzo di distanza con lo stesso consenso", ha proseguito il presidente del Consiglio intervistata a Milano a "Il giorno della Verità" da Maurizio Belpietro. Confermare il consenso "vorrebbe dire che anche quando sei costretto a fare delle scelte difficili, se sono scelte fatte con giustizia e buonsenso, i cittadini capiscono le decisioni. Non sto al governo per me stessa, faccio questa vita solo se so che va bene agli italiani, lo faccio per loro non per vanità. Non mi appassiona questa vita".