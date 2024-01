Giorgia Meloni si collega con l'astronauta italiano Villadei sulla Iss: "Vostra ricerca migliora la vita di tutti"

Tgcom24

"L'attività di ricerca che state portando avanti contribuirà anche al progresso della conoscenza, per esempio sul tema delle malattie neurodegenerative, o a migliorare l'efficacia dei trattamenti per la fertilità nelle donne. Sono temi di grande attualità e importanza non solamente per l'Italia ma per tutto il mondo", ha detto Meloni. "La ringrazio per il lavoro straordinario che state facendo: ci vuole tanta dedizione e tanto sacrificio e credo che ogni cittadino debba esservi grato".