Meloni: "Ho sentito Schlein, mi aspetto opposizione durissima"

Il premier Giorgia Meloni ha sentito la neo segretaria del Pd Elly Schlein.

"Penso che sia uno scenario molto interessante - ha detto in un'intervista tv -, ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima". "Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato - ha proseguito -. Le ho sentito dire che il Pd sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora buon lavoro".