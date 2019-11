"Maurizio Costanzo Show": Salvini canta De André e si scusa con il grande artista

Matteo Salvini ama cantare, si sa. Non solo “Albachiara” di Vasco Rossi, eseguita in diverse occasioni in tv e a feste private nei mesi scorsi, quando era al governo.

Il leader della Lega si è esibito con una cover di “Via del Campo” di Fabrizio De André ieri sera al Maurizio Costanzo Show, accompagnata al pianoforte e applaudita dai presenti. “Chiedo scusa al grande maestro De André”, ha detto poi Salvini, dopo le ultime note.

Non troppo contenti i fan dell’indimenticato artista genovese, scomparso 20 anni fa. Sui social scoppia la polemica, a suon di frasi come “Fabrizio si rivolta nella tomba”.