Zuppi (Cei): "Ius Scholae strumento importante di inclusione"

"Quando un problema umanitario e per certi versi tecnico diventa un problema di scontro politico non si capisce più chi ha ragione e chi no". Lo dice il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, in un'intervista ad Avvenire che uscirà domenica e della quale è stata diffusa un'anticipazione. "Il cosiddetto Ius Scholae, costituisce uno strumento importante di inclusione delle persone ed è un 'tema di cultura'", è "una istanza da tempo ribadita dalla Cei. La questione mette in gioco un diritto fondamentale della persona, per questo deve suscitare delle idee, e non delle ideologie, per trovare le risposte adeguate".