Matteo Salvini risponde alle critiche di Pamela Anderson: "Dovrebbe godersi la vita”

Matteo Salvini risponde a Pamela Anderson e lo fa a “Pomeriggio Cinque”. Da Roma, in collegamento con lo studio di Barbara D’Urso, il vicepremier torna sulle dichiarazioni della bionda di Baywatch, che lo aveva accusato di essere fascista: “Ma secondo voi un’attrice americana che dice agli italiani cosa pensare è normale? Io come tanti altri da giovani, mentre studiavo al pomeriggio, guardavo Baywatch perché salvavano le vite ed era un telefilm con tante belle ragazze e bei ragazzi. Dimmi te se devo rispondere alle accuse di una che sta negli Stati Uniti”.



Il consiglio del ministro degli Interni alla bagnina più famosa degli anni Novanta? “Ma che si goda la vita, che è così bella, e non pensi a Salvini”.