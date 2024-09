Matteo Salvini: "Il Paese non può più fare a meno del nucleare"

È d'accordo anche il ministro Adolfo Urso che aveva pronunciato un discorso simile sempre a Cernobbio: "Le imprese ci chiedono di abbassare il costo dell'energia e per farlo dobbiamo fare quello che stanno facendo gli altri Paesi industriali: produrre energia nucleare". Secondo il ministro del made in Italy e delle imprese la questione oggi, a differenza del passato, "è sul costo dell'energia. E dobbiamo fare col nucleare quello che stiamo facendo oggi con le rinnovabili anche per sviluppare un sistema produttivo - aggiunge -. Anche perché il gas è una fonte di transizione e dobbiamo pensare a quando non potremo più usarlo".