Matteo Salvini: la crisi di governo è solo nella testa di Di Maio

"Macché crisi di governo! La Lega vuole solo governare bene e a lungo nell'interesse degli Italiani, la crisi di governo è solo nella testa di Di Maio che farebbe bene a non parlare di porti aperti per gli immigrati e a controllare che il reddito di cittadinanza non finisca a furbetti, delinquenti ed ex terroristi". E' quanto dichiara il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, replicando alle dichiarazioni di Luigi Di Maio su Facebook.