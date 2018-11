Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque: “Siamo passati dalle parole ai fatti”

Matteo Salvini sceglie Pomeriggio Cinque per raccontare la propria soddisfazione dopo l’approvazione del Decreto Sicurezza in Senato. Il vicepremier parla dei principali punti del dl - che passerà alla Camera il 22 novembre: “Ovviamente permangono i permessi per motivi umanitari, ovvero per coloro che scappano dalla guerra o che nel loro Paese hanno situazioni invivibili. Questo è normale”. Il Decreto Sicurezza però è sicuramente più stringente: “Fino a oggi non si poteva fare molto, invece ora se un profugo o un richiedente asilo viene beccato a spacciare, a disturbare, ad aggredire persone, lo rispediamo a casa sua. Non siamo qua a farci prendere per i fondelli”.



Un’iniziativa che, sempre secondo Matteo Salvini, potrebbe portare risparmi importante da reinvestire: “I soldi che non dovremmo più spendere per i finti rifugiati politici, verranno utilizzati per assumere altre risorse nelle forze dell’ordine”. Poi sulla presunta differenza di vedute con Di Maio, il leader della Lega taglia corto: “Non credete a queste cose, con Conte e Di Maio si lavora benissimo. Non si andrà assolutamente alle urne a marzo. Questo è certo”.