Matteo Salvini: in piazza il 4 novembre a difesa dei valori occidentali

Matteo Salvini chiede di manifestare in piazza a difesa dei valori occidentali.

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e vicepremier, in una intervista al "Tempo" spiega che "visto quello che sta accadendo in Terra Santa, visto quello che sta avvenendo a Bruxelles, visti gli arresti di Milano, la Lega convocherà per sabato 4 novembre, in centro a Milano, una manifestazione nazionale a difesa dei valori e delle libertà occidentali, dei diritti, della sicurezza".