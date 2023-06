Matteo Renzi: "Terzo Polo unito alle Europee? Chiedete a Calenda"

Matteo Renzi rimanda al mittente la domanda sulla possibile alleanza tra Italia Viva e Azione alle Europee.

"Lo dovete chiedere a Calenda. Per noi il percorso delle europee sta dentro il ragionamento che avevamo fatto nel 2022 alle politiche, in assemblea nazionale e dentro la grande famiglia di Renew Europe". Il leader di Italia viva Matteo Renzi aggiunge: "Quello che credo sia importante oggi ribadire è che questo Paese non può continuare a vivere con le chiacchiere interne ai vari schieramenti di posizionamento. Noi non abbiamo mai cambiato idea e siamo dell'idea che la Leopolda sia una grande occasione".