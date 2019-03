Mattarella-Xi Jinping: Via della Seta a doppio senso, anche su idee

"La firma del Memorandum Italia-Cina è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando il presidente cinese Xi Jinping. Il Capo dello Stato ha aggiunto: "La Via della Seta e una strada a doppio senso e lungo di essa devono transitare non solo commercio ma talenti, idee, conoscenze".