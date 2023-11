Mattarella: "Cultura strumento fondamentale di convivenza civile e dialogo"

Per Sergio Mattarella "la preservazione della cultura in tutte le sue forme è fra le espressioni più alte di collaborazione fra gli Stati, oltre che fondamentale strumento di convivenza civile e di rispetto dell'altro, un principio purtroppo ignorato oggi in tante parti del mondo".

Lo ha ribadito lo stesso presidente della Repubblica in un messaggio inviato all'evento Unesco "Naples Conference on Cultural Heritage in the 21st century". "Le prime righe del documento istitutivo dell'agenzia Onu ci ricordano che le guerre nascono nell'animo degli uomini e che è l'animo degli uomini a dover essere educato alla difesa della pace", ha aggiunto il Capo dello Stato.