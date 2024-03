Mattarella: "La sfida del Covid è stata vinta con lo sforzo di tutti"

Il Covid ha generato una crisi che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda come "terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l'umanità" e di come "solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte".

Per il Capo dello Stato, che ne ha parlato in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, "lo sforzo sinergico e solidale delle Istituzioni a ogni livello ha consentito di arginare un nemico intangibile all'insegna di una rinascita globale".