Mattarella: il Servizio sanitario nazionale pilastro del diritto alla salute

"Il Servizio sanitario nazionale costituisce una risorsa preziosa ed è pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute, nella sua duplice accezione di fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della presentazione del settimo Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. Per il presidente della Repubblica, l'efficienza del Ssn "è frutto delle risorse dedicate e dei modelli organizzativi applicati, responsabilità, quest'ultima, affidata alle Regioni".