Mattarella: "Serve fiducia, c'è chi fugge da responsabilità"

Ansa

"Siamo chiamati a far crescere la speranza e la fiducia nel futuro, sappiamo quanto ne sia alto il bisogno in una società attraversata da paure, incertezze e tentazioni di fuga dalle proprie responsabilità". Lo sostiene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, precisando che "i giovani sono i primi costruttori del futuro. La società non può fare a meno della loro energia e dei loro ideali".