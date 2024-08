Mattarella a Sant'Anna di Stazzema: "Qui la Repubblica riconosce le sue radici"

A Sant'Anna di Stazzema, ribadisce il Capo dello Stato, "la Repubblica può qui riconoscere le sue radici. Quelle che, anche oggi, ci spingono a respingere le ragioni della guerra come strumento di risoluzione delle controversie. Il testimone della memoria e dell'impegno continuerà, come a Sant'Anna di Stazzema, a passare di mano in mano, per ricordarci che si tratta di crimini imprescrittibili, per accompagnarci sulla strada della civiltà e della pace, sconfiggendo chi fa crescere l'odio".