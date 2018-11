Mattarella: no ai nazionalismi, l'integrazione europea è un modello

"L'esperienza dell'integrazione europea, che pure in Europa qualcuno critica e di cui si lamenta e può avere anche lacune e difetti, è una grande svolta storica positiva, e viene guardata con ammirazione per imitarla in tanti altri continenti". A ricordarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo il quale non bisogna "pensare al ritorno di nazionalismi che fanno tornare indietro la Storia e i rapporti tra i popoli".