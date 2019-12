Mattarella: "L'Unione europea rappresenta l'ancoraggio ai nostri valori"

"L'Unione europea rappresenta un punto di equilibrio e l'ancoraggio a valori che vedono al centro la dignità della persona, garanzie di diritto e certezze di tutela". Lo ha detto Sergio Mattarella in un discorso al Quirinale per la cerimonia di auguri al corpo diplomatico. Il Capo dello Stato ha sottolineato come, in questa fase, l'Ue debba "presidiare con fermezza le ragioni di un multilateralismo equo e solidale" e anche "fare un salto di qualità".