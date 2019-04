Mattarella: "Le istituzioni diano stabilità per la crescita"

"In una fase di rallentamento della congiuntura con rischi particolari per il nostro sistema economico, le istituzioni dovrebbero assicurare un contesto di fiducia e stabilità favorevole agli investimenti". E' quanto scrive Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Family Business Festival. Il capo dello Stato chiede "politiche di sostegno all'innovazione, relazioni costruttive nel quadro internazionale per garantire una crescita sostenibile".