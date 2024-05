Mattarella: "Il lavoro è diritto, dignità, inclusione"

"Il lavoro è un diritto, è dignità, è inclusione.

E non è un caso che di lavoro parli l'articolo 1 della nostra Costituzione, facendone il fondamento della nostra Repubblica. Così come l'articolo 3 aggiunge non soltanto che ogni cittadino ha eguale dignità, ma che lo Stato deve assicurare che venga rimosso quel che la ostacola". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi a una ragazza che lavora a PizzAut (una pizzeria gestita da ragazzi autistici). Il Capo dello Stato ha inoltre sottolineato che la Costituzione, "ieri come oggi, riguarda tutti da vicino. I suoi principi indicano modi di vivere che vanno realizzati, messi in pratica con l'esercizio della libertà e per il presente e il futuro comune della comunità nazionale".