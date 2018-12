Mattarella: "Italiani esprimono esigenza di unità e di comunità"

Il discorso di fine anno, ha spiegato Mattarella, "mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appuntamento tradizionale, sempre attuale e, per me, graditissimo. Permette di formulare, certo non un bilancio, ma qualche considerazione sull'anno trascorso. Mi consente di trasmettere quel che ho sentito e ricevuto in molte occasioni nel corso dell'anno da parte di tanti nostri concittadini, quasi dando in questo modo loro voce. E di farlo da qui, dal Quirinale, casa di tutti gli italiani".



Sentirsi comunità - Il capo dello Stato ha quindi sottolineato come sentirsi comunità significhi "responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del nostro Paese". E vuol dire anche "essere rispettosi gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel battersi, come è giusto, per le proprie idee; rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore".



La sicurezza - Il presidente della Repubblica ha quindi sottolineato che "la domanda di sicurezza è particolarmente forte in alcune aree del Paese, dove la prepotenza delle mafie si fa sentire più pesantemente. E in molte periferie urbane dove il degrado favorisce il diffondersi della criminalità". E ha chiarito che "non sono ammissibili zone franche dove la legge non è osservata e si ha talvolta l'impressione di istituzioni inadeguate, con cittadini che si sentono soli e indifesi". La vera sicurezza, ha quindi specificato, "si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza". Ma sicurezza "è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l'un l'altro".