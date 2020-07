Mattarella: "Il Consiglio Ue di venerdì è decisivo, non fermarsi"

Quello di venerdì a Bruxelles sarà un Consiglio europeo "decisivo", pertanto "va ribadita la necessità che il passo deciso in avanti in direzione europeista e comunitaria mostrato in questi ultimi mesi non conosca battute d'arresto o addirittura retromarce". E' quanto auspica il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il premier Giuseppe Conte e alcuni ministri in vista del vertice Ue.