Mattarella: "Estirpare le mafie è possibile, basta con le reticenze"

Ansa

Estirpare le mafie "è possibile e necessario". Ne è convinto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in una dichiarazione per la "Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" sottolinea che "l'azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell'opportunismo".