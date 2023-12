Mattarella: "Agricoltura centrale, ha nutrito il Paese durante il Covid"

Sergio Mattarella ha espresso la "riconoscenza della Repubblica al mondo dell'agricoltura che, durante la crisi della pandemia da Covid-19, non ha mai cessato, neppure per un istante, di nutrire il Paese".

Il capo dello Stato ha sottolineato il ruolo degli agricoltori che, "al pari di altre categorie benemerite, hanno consentito a un Paese ferito di rialzarsi e riprendere il suo percorso". Mattarella, inoltre, ha rimarcato la centralità dell'agricoltura nel mondo attuale. "Un volano per la crescita, per la creazione di filiere produttive; presupposto per l'export delle eccellenze del Made in Italy; veicolo di innovazione e promozione della ricerca e della salute".