La maternità surrogata è reato universale: che cosa cambia

Non esistono neonati di serie A e di serie B. I bambini nati da maternità surrogata hanno gli stessi diritti fondamentali degli altri neonati, vale a dire il riconoscimento giuridico. È prevista anche per questi bambini l'adozione, così come regolamentata dalla legge 184 del 1983. Se la madre va in carcere la procedura è identica per questo caso come per tutti gli altri reati.