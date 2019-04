Mara Carfagna non sarà candidata alle Europee e chiude la polemica in Forza Italia

Mara Carfagna non è candidata alle elezioni Europee del 26 maggio. Le liste per la circoscrizione Sud, spiegano fonti azzurre, sono state depositate presso la corte di Appello di Napoli e, dietro al capolista Silvio Berlusconi c'è l'eurodeputata uscente Barbara Matera. In lista anche Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini e Aldo Patriciello. Carfagna ha però ribadito il suo impegno per la campagna elettorale.

Si chiude così la polemica interna a Forza Italia legata al nome di Mara Carfagna. L'invito a candidarsi era arrivato dei deputati meridionali Roberto Occhiuto e Paolo Russo. Ma questo invito era stato letto da altri colleghi di partito come una sorta di golpe. Pacata ma ferma è stata la replica della Carfagna alla vigilia della presentazione delle liste: chi parla di golpe vuole solo alzare polvere. "E' una semplice disponibilità perché poi è il partito che decide. Non c'è nessun caso, è una normale richiesta dei territori che vogliono fare questa campagna al meglio, come sempre succede alla vigilia delle liste", hanno detto fonti bene informate all'agenzia Ansa.



Le due anime del partito, quella che vorrebbe avvicinarsi alla Lega e quella che vorrebbe tenere il timone al Centro si sono scontrati sul nome della Carfagna a forza di comunicati stampa.



Tajani: "Ognuno rappresenta una risorsa" - A intervenire in maniera secca è stato anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vice Presidente di Forza Italia, che sul caso ha detto: - "Io mi sto preoccupando di cercare consensi. A me non piacciono le polemiche interne. Ognuno rappresenta una risorsa".