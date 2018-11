Manovra, Tria: "Il programma di governo non cambia ma dialoghiamo"

Al termine dell'Eurogruppo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha spiegato le intenzioni dell'Italia in merito alla manovra finanziaria: "Il programma del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere". Tria ha poi aggiunto: "Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema. Era necessario aumentare il deficit per fare ciò che il governo riteneva importante, ma non abbiamo sforato i parametri".