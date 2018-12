Manovra, Tria-Dombrovskis: volontà trovare soluzione al più presto

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis , poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si legge in una nota del Mef, ci sono i negoziati in corso sulla legge di bilancio per il 2019. Tria e Dombrovskis hanno espresso "la comune volontà di trovare al più presto una soluzione al contenzioso sulla Manovra tra Roma e Bruxelles".

Moscovici: "Siamo noi che controlliamo i tempi della procedura" - "La Commissione europea ha il pieno controllo della tempistica nell'eventuale procedura per deficit eccessivo, relativa al debito, contro l'Italia". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici. Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quanto tempo resti ancora all'Italia per continuare nell'attuale dialogo sulla manovra finanziaria prima che la Commissione faccia partire la procedura, Moscovici ha detto, in francese: "Permetterete alla Commissione di definirsi come 'signora del tempo'".