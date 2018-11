Manovra, Tria: "Con l'Ue c'è qualche disaccordo ma il dialogo va avanti"

Sulla Manovra , tra Italia e Commissione Ue "abbiamo qualche disaccordo , ma questo non vuol dire che non possiamo avere un dialogo costruttivo". Ne è certo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che sottolinea come gli interventi vadano "spiegati alla Commissione". Secca la replica del commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici : "Dal governo italiano ci aspettiamo una risposta forte e precisa" dalla quale dipenderanno i passi successivi.

A un giornalista che, al suo arrivo a Bruxelles per la riunione dell'Ecofin, gli chiedeva se l'Italia si senta trattata in modo ingiusto rispetto ad altri paesi, Tria ha risposto: "Dobbiamo spiegare questo alla Commissione, non voglio anticipare qui la risposta".



Moscovici: "Ci aspettiamo una revisione della Manovra" - Ma il commissario Moscovici rimane fermo nella sua posizione e dice che dall'Italia "attendiamo una Manovra rivista, e il primo punto è quindi averne una". Poi aggiunge: "Il 13 novembre non è la fine del mondo ma solo un nuovo passo. Però una cosa è essere flessibili nell'interpretazione delle regole, un'altra è essere fuori dalle regole".



Giorgetti: "Nessuna Manovra bis, la Manovra è una" - Sul nodo Manovra è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha precisato: "La manovra è una, non ci saranno Manovre bis". A chi gli ha chiesto se, al ritorno di Tria dall'Eurogruppo, ci sarà un vertice di maggioranza, Giorgetti ha poi risposto: "Basta chiamarli vertici, è una cosa normale. si tratta solo di una riunione".