Manovra tornerà in commissione dopo discussione generale

La Manovra al termine della discussione generale alla Camera tornerà in Commissione Bilancio per correggere un "errore".

In discussione generale sono previsti una trentina di interventi, per una durata di circa quattro ore. Il rinvio si è reso necessario per eliminare dal testo della legge di bilancio la norma che stanzia 450 milioni di euro per i Comuni, approvata senza coperture per errore nella notte fra martedì e mercoledì in commissione. Quindi si tornerà in Aula dove il governo porrà la questione di fiducia, su cui la Camera voterà 24 ore dopo.