Manovra, Tajani: "Italiani preoccupati perché i loro risparmi vanno in fumo"

Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, punta nuovamente il dito contro la Manovra varata dal governo. "Tutti dicono che questa Manovra non va perché non ci sono crescita e lavoro, non diminuisce la pressione fiscale e c'è troppo assistenzialismo. Tutto questo preoccupa gli investitori e soprattutto gli italiani perché stanno andando in fumo i loro risparmi", ha affermato il numero due di Forza Italia.