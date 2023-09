Manovra, Tajani: "Valuteremo il deficit, niente panico o allarmismi"

L'ipotesi di una Manovra con più deficit non è respinta dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che invita comunque alla prudenza.

"Adesso valuteremo, la situazione è difficile, si deve fare di tutto per non aumentare il debito ma siamo di fronte a un'emergenza che è indipendente dalla responsabilità dell'Italia", con l'inflazione legata a materie prime e guerra in Ucraina, ricorda Tajani da New York, sicuro di trovare "in Europa la giusta comprensione". "Bisogna essere ottimisti e lavorare con determinazione ma non cadere nel panico e nell'allarmismo che peggiora la situazione", ha aggiunto.