Manovra, Tajani: cambiarla è l'unico modo per cambiare giudizio Ue

Cambiare la Manovra "è l'unico modo per cambiare il giudizio sull'Italia della Commissione europea e per dare risposte positive agli italiani". Ne è convinto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, secondo il quale "non è questione di cene o cenette, ma fondamentali sono i contenuti della legge di bilancio". "L'Italia mi sembra isolata nell'Ue", ha aggiunto il numero due di Forza Italia.