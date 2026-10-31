Manovra, tagli alle risorse dei ministeri per 4,7 miliardi in tre anni

Spending review sui ministeri in manovra: il governo taglierà circa 4,7 miliardi in tre anni. È quanto prevedono le norme di revisione e razionalizzazione della spesa contenute nella legge di bilancio. Per "efficientare e migliorare le capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale", viene stabilita una riduzione delle risorse per il triennio 2027-29. I tagli ripartiti sul primo triennio sono pari complessivamente a 1,62 miliardi nel 2027, 1,23 nel 2028 e 1,84 nel 2029. Il risparmio più consistente è a carico del ministero dell'Economia, seguito da quello dei Trasporti e quello dell'Interno. È invece previsto anche un incremento per il triennio 2030-32.