Manovra, si valuta fondo da 15 milioni per lavoratori ex Ilva 

Un fondo da 15 milioni nel 2020 e 25 milioni dal 2021 per il sostegno ai lavoratori dell'ex Ilva. E' la misura che potrebbe essere introdotta in commissione Bilancio al Senato con un subemendamento alla Manovra. Al momento nella maggioranza non vi sono certezze, ma una valutazione sarebbe ancora in corso. Il provvedimento dovrebbe essere varato entro la fine dell'anno a sostegno della città pugliese e dell'area ex Ilva.