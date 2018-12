Manovra, Salvini: "Quota 100 non si tocca, resta"

"Quota cento" non si tocca e resta. Lo ha assicurato il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi gli chiedeva se la misura sulle pensioni fosse in forse per i negoziati che il governo sta portando avanti con la Commissione Ue sulla Manovra. "Smontare la legge Fornero è un mio preciso impegno, lo faremo rispettando tutti i parametri", ha aggiunto Salvini.